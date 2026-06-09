Università, solidarietà Meloni a Salvini: alla Sapienza episodio grave

Roma, 9 giu. (askanews) – “Solidarietà a Matteo Salvini per il grave episodio avvenuto oggi alla Sapienza.Bruciare il volto di chi la pensa diversamente non è protesta: è odio ideologico. Un gesto intollerante, che nulla ha a che vedere con il confronto democratico.Noi continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare”. Lo dichiara via social la premier Giorgia Meloni.