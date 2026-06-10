Donzelli chiude a Vannacci: “E’ contro di noi, vuol far cadere il governo”

(Adnkronos) – C’è “una serie di persone” che è “contro il lavoro che sta facendo il governo di centrodestra”, e “tra questi c’è anche Vannacci”. Lo dice il responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, a ‘Point break’ di Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, in onda stasera sul canale 550 San Marino RTV, diretta da Roberto Sergio. “Non vedo perché dovrei parlare di alleanza con uno che è contro di noi esattamente come il Pd. Vannacci è tra quelli che vorrebbero far cadere il governo Meloni”, avverte Donzelli.

“Paradossalmente Fratelli d’Italia – continua – avrebbe da guadagnarci con l’attuale legge elettorale perché continuerebbe a fare il primo partito e continuerebbe ad essere determinante per qualsiasi governo, ma a noi non interessa pareggiare noi vogliamo una legge elettorale che dia la possibilità il giorno dopo le elezioni di dire chi ha vinto e chi ha perso”. Sulle preferenze il responsabile organizzativo del partito di Giorgia Meloni ha detto “presenteremo l’emendamento che introduce le preferenze in aula e sarà l’aula a decidere”. La legge elettorale si scrive con le opposizioni a tutti i costi ? “No” dice Donzelli a Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti “con le opposizioni ricerca del dialogo a tutti i costi ma la legge elettorale si farà perché serve al Paese”.

Sul fronte Ucraina, spiega, “ha difeso finora l’Europa e si è meritata la possibilità di essere un partner strategico e in futuro, vedendo le modalità, anche un componente dell’Europa”.