Fisco, Meloni: patrimoniale no, dobbiamo alleggerire carico su ceto medio

Milano, 10 giu. (askanews) – “Vogliamo fare di più per alleggerire carico fiscale su ceto medio. Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perchè gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio, dopo decenni di lavoro e sacrifici”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea di Confcommercio e facendo riferimento alla patrimoniale ipotizzata da alcuni soggetti del centrosinistra.