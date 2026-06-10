X
<
>

Fisco, Meloni: patrimoniale no, dobbiamo alleggerire carico su ceto medio

| 10 Giugno 2026 11:45 | 0 commenti

1 minuto per la lettura

Milano, 10 giu. (askanews) – “Vogliamo fare di più per alleggerire carico fiscale su ceto medio. Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perchè gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio, dopo decenni di lavoro e sacrifici”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea di Confcommercio e facendo riferimento alla patrimoniale ipotizzata da alcuni soggetti del centrosinistra.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA