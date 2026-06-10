Governo, Conte: Meloni dice “faremo” ma la legislatura è in scadenza

Roma, 10 giu. (askanews) – “Per quanto riguarda Meloni, oggi intervento all’assemblea di Confcommmercio ha dichiarato che per lei è come se fosse il primo giorno, se avesse appena iniziato. È proprio così: non ci siamo accorti di quattro anni di governo e zero proposte”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando a Bruxelles, a margine di una iniziativa del suo partito con i giovani sul futuro dell’Europa.

“Il problema – ha aggiunto – è che ormai la legislatura è in scadenza e quindi oggi può semplicemente dire agli italiani ‘faremo, diremo’, ma probabilmente non sarà più lei a Chigi. Potrà dire dall’opposizione, ma a fare semmai saranno i prossimi governi, speriamo siamo noi”.

“Veramente abbiamo perso una grande opportunità, perché la longevità può essere assolutamente una premessa per far bene, ma se non fai nulla diventa addirittura una aggravante di responsabilità”, ha concluso l’ex premier.