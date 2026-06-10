Lega, Zaia: io vice? Non è all’ odg del Federale di oggi

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Roma, 10 giu. (askanews) – “Non ho dichiarazioni da fare. Adesso capiremo”. Cosi ai cronisti il presidente del consiglio regionale veneto, Luca Zaia, rispondendo ai cronisti se si aspetta dei cambiamenti nella struttura del partito.Arrivando a Montecitorio, per la riunione del Consiglio federale della Lega, a chi chiede se accetterebbe la nomina di vicesegretario del partito, Zaia risponde: “non è all’ordine del giorno” della riunione di oggi.
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