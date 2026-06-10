Messi entra e segna, l’Argentina batte l’Islanda 3-0 nell’ultimo test pre Mondiale

ROMA (ITALPRESS) – L’Argentina batte 3-0 l’Islanda nell’ultima amichevole di preparazione ai Mondiali, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. L’albiceleste di Scaloni – che debutterà nella notte tra il 16 e il 17 giugno contro l’Algeria, per poi affrontare Austria e Giordania nel Gruppo J – si gode il gol numero 117 in nazionale di Leo Messi, infallibile su rigore al 72′. Di Barco (9′) e Almada (86′) le altre due reti.

Negli altri test pre-mondiali, Arabia Saudita e Senegal non sono andate oltre lo 0-0, mentre l’Iraq è stata sconfitta per 2-0 dal Venezuela. Senegal e Iraq sono inserite nel girone I insieme a Francia e Norvegia. L’Arabia Saudita invece è nel gruppo H con Spagna, Capo Verde e Uruguay.

Un altro record di una carriera leggendaria. Con il rigore realizzato contro l’Islanda in amichevole, Leo Messi è diventato il marcatore più anziano (38 anni, 11 mesi e 18 giorni) della storia della nazionale argentina, superando il precedente primato di Ángel Labruna stabilito nel 1957. “Non penso ai record o a statistiche individuali, ma solo ai risultati del collettivo. Mi godo il momento“, ha spiegato il fuoriclasse dell’albiceleste, che compirà 39 anni il prossimo 24 giugno, dopo il test di preparazione in vista dell’esordio ai Mondiali, in programma nella notte tra il 16 e il 17 giugno contro l’Algeria.

“Mi sto divertendo. Oggi avevo proprio voglia di giocare dopo il fastidio fisico che ho accusato di recente. Ho avuto l’opportunità di trovare il ritmo, di accumulare minuti e di sentirmi bene”, ha spiegato Messi, entrato in campo al 70′.

“Ci rimane una settimana per rimetterci in forma e arrivare al debutto nelle migliori condizioni possibili – ha aggiunto -. Voglio sempre vincere ed essere competitivo. Se questo gruppo non fosse stato forte, sarebbe stato molto difficile raggiungere tutto ciò che abbiamo raggiunto”.

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