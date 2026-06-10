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Milan, Leao “Se andrò via sarò felice di ciò che ho fatto qui”

| 10 Giugno 2026 15:31 | 0 commenti

Milan, Leao “Se andrò via sarò felice di ciò che ho fatto qui”

Sport Italpress, Italpress
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MILANO (ITALPRESS) – “Con il Milan ho già conquistato quello che volevo. Nel calcio non si può mai dire mai e non si sa mai cosa può riservarti il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento e soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare“. Lo ha detto l’attaccante rossonero Rafa Leao in un’intervista all’emittente portoghese Rtp, registrata settimane fa all’interno di San Siro, a proposito del suo futuro con il Milan.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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