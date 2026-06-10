Petra Hedorfer resta ceo Ente Nazionale Germanico Turismo fino al 2031

Roma, 10 giu. (askanews) – Il consiglio di amministrazione dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo (German National Tourist Board – GNTB) ha riconfermato Petra Hedorfer nel ruolo di amministratrice delegata per i prossimi 5 anni. Con il rinnovo del mandato di ceo fino al 31 ottobre 2031, il GNTB riafferma il proprio impegno a favore della continuità, dell’esperienza e di una leadership internazionale di successo del marchio Germania per i prossimi cinque anni.

Brigitte Goertz-Meissner, presidente del Consiglio di Amministrazione del GNTB, ha dichiarato: “Petra Hedorfer gode di un’eccellente reputazione sia in Germania sia a livello internazionale come una delle figure di riferimento del turismo incoming. Coniuga chiarezza strategica, leadership globale del brand e una trasformazione guidata dall’innovazione. Sotto la sua guida, il GNTB si è evoluto da tradizionale organizzazione di marketing a forza pionieristica nel turismo internazionale. Da oltre vent’anni, insieme al suo team, analizza gli sviluppi dei mercati globali, i potenziali di crescita, le tendenze emergenti e i temi orientati al futuro, posizionando con successo la Destinazione Germania tra i protagonisti del turismo internazionale. In particolare, alla luce delle attuali sfide geopolitiche, il Consiglio di Sorveglianza del GNTB continua a riporre la propria fiducia nell’esperta leadership di Petra Hedorfer per rafforzare la competitività della Germania e il suo posizionamento di lungo periodo nel mercato turistico globale”.

Dopo aver completato gli studi in economia e scienze sociali, Petra Hedorfer ha iniziato la propria carriera professionale nei settori del commercio al dettaglio e del management culturale. Nel 1998 ha assunto la responsabilità del marketing globale del GNTB, diventando Chief Marketing Officer nel 2000 e Amministratrice Delegata nel 2003.

In questo ruolo ha rafforzato il posizionamento della Germania come destinazione turistica innovativa, orientata al servizio e di alta qualità, in un mercato internazionale sempre più competitivo. È stata tra le prime sostenitrici dei mercati emergenti ad alto potenziale dell’Europa sud-orientale e dell’Asia e ha promosso con costanza la trasformazione digitale sia all’interno dell’organizzazione sia lungo l’intera filiera turistica. Inoltre, Petra Hedorfer ricopre numerosi incarichi e ruoli consultivi nel settore turistico, nel mondo accademico e nell’ambito delle politiche pubbliche.