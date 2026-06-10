Treni, sospeso lo sciopero dei treni dell’11 giugno

Roma, 9 giu. (askanews) – I sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie. La decisione è arrivata al termine del tavolo convocato dal Mit e presieduto dal vice ministro Edoardo Rixi. La protesta riguardava la decisione di fare più gare per il servizio intercity su cui è stata avviata un’interlocuzione con la Ue e a breve ci saranno le risposte ai temi posti dai rappresentanti dei lavoratori, ha detto Rixi.

“Il tavolo direi è andato molto bene – ha detto il viceministro -. Noi abbiamo aperto un’interlocuzione anche con la commissione europea per arrivare a rendere possibile il lotto unico che oggi non è possibile inserire a gara a causa del decreto Pnrr che prevedeva solo il termine lotti al plurale. Abbiamo avuto un’ottima interlocuzione quindi ci stiamo proponendo di andare a individuare un obiettivo che dal punto di vista trasportistico sicuramente è importante per tutti non solo per le parti sociali, ma anche per garantire un servizio universale a livello paese”.

“Tutto sarà abbastanza rapido nel senso che è già tutto in itinere”, ha aggiunto Rixi rispondendo a una domanda sui tempi per l’accoglimento delle richieste dei sindacati.

Succesivamente, con un comunicato il Mit rivendica di aver ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, “tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari. La sospensione dello sciopero dell’11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati. Il Mit continuerà a lavorare per garantire servizi efficienti”, conclude il ministero.