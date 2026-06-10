Usa, Trump: elicottero abbattuto da Iran, risponderemo

New York, 9 giu. (askanews) – Gli Stati Uniti hanno accusato l’Iran di avere fatto precipitare ieri nelle acque al largo dell’Oman un elicottero militare e hanno preannunciato una risposta. Ad anticiparla è il presidente americano, Donald Trump, ore dopo l’annuncio da parte dell’esercito americano dell’apertura di un’inchiesta sull’incidente da cui due soldati Usa sono stati portati in salvo.

Sul suo social Truth, Trump ha scritto: “Sono appena stato informato dal nostro grande esercito che ieri notte gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri elicotteri Apache altamente sofisticati mentre pattugliavano lo Stretto di Hormuz. Erano coinvolti due piloti, entrambi sono al sicuro e senza ferite. Tuttavia, gli Stati Uniti devono, per necessità, rispondere a questo attacco”.