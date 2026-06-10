Zangrillo:”Per la Pa l’Ai è strumento strategico per modernizzare i processi”

(Adnkronos) – “Per la Pubblica amministrazione, l’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento strategico per modernizzare i processi e offrire servizi piú efficienti agli utenti, cittadini e imprese. Affinché ciò avvenga è necessario rafforzare tutte quelle competenze, soprattutto manageriali, per fare in modo che le nostre persone possano guidare questa imponente transizione senza subirne gli effetti. Si tratta di un passaggio fondamentale poiché nessuna macchina potrà mai sostituire l’ingegno e la creatività dell’uomo”. A dirlo il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in occasione della presentazione del primo AI management index di Cida e AI4I.

“Per questo motivo – spiega – abbiamo avviato una nuova stagione di reclutamenti con l’obiettivo di attrarre talenti, assumendo negli ultimi tre anni piú di 640mila persone. Allo stesso tempo abbiamo messo a terra un Piano di rafforzamento delle competenze che ci ha permesso di passare da appena 6 ore annue di formazione per dipendente, registrate nel 2022, a 40 e con il disegno di legge merito, all’esame del Senato, creiamo le condizioni affinché le persone che lavorano e producono risultati possano essere valorizzate attraverso percorsi di carriera e di crescita. La sfida, quindi, non è semplicemente quella di adottare strumenti innovativi ma di governarli con visione, competenza e senso delle istituzioni, affinché il progresso tecnologico si traduca in valore e sviluppo sostenibile per il Paese”.