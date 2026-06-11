Farmaceutica, Mecchia (Chiesi): “Abbiamo una responsabilità etica verso ambiente e società”

(Adnkronos) – “Per noi di Chiesi l’industria farmaceutica ha un ruolo etico e sociale attraverso cui deve condividere i suoi obiettivi strategici per migliorare l’ambiente e la società e offrire opzioni terapeutiche per i nostri pazienti”. Così Stefano Mecchia – Senior Director Communication & Corporate Public Affairs Chiesi Italy, intervenendo al convegno ‘Respiriamo il futuro. Tecnologia e sostenibilità per la salute respiratoria’, organizzato dalla farmaceutica alla Camera dei deputati. “Un evento, quello di oggi, in cui vogliamo sottolineare come ambiente e aria pulita e sana influiscano positivamente sulla salute respiratoria di noi cittadini” ha concluso.