Formula1, Antonelli: “Non penso al Mondiale ma al percorso”

Roma, 11 giu. (askanews) – Testa bassa e concentrazione sul lavoro. È il messaggio lanciato da Andrea Kimi Antonelli nella conferenza stampa che precede il weekend del Gran Premio di Barcellona. Il giovane pilota della Mercedes, reduce dall’entusiasmo per il successo conquistato a Monaco, invita a non guardare troppo avanti e a restare concentrati sul percorso di crescita.

“L’anno di esperienza è stato fondamentale per capire cosa è buono o meno durante il weekend e non solo”, spiega Antonelli. “Poter tornare su una pista dopo averla già affrontata l’anno prima permette di riequilibrare le energie e diventare più consapevole del proprio potenziale. Anche il rapporto con il team si rafforza sempre di più”. Quanto alle prospettive iridate, il bolognese mantiene i piedi per terra: “Per ora non penso al campionato. So quale opportunità c’è e voglio capitalizzarla, ma non voglio guidare pensando sempre a quello. La mia attenzione è sul processo di crescita durante la stagione e sulla guida”.

Antonelli ha poi ricordato un momento delicato vissuto dodici mesi fa. “Un anno fa ho avuto una fase in cui dubitavo di me stesso, ma oggi non più. Si matura come piloti e come persone. Quel periodo difficile mi ha aiutato a conoscermi meglio e sono grato di averlo vissuto. Certo, ci sono ancora domande su quanto posso migliorare e fino a dove posso arrivare, ma servirà ancora del tempo”.

Fondamentale, nel suo percorso, il sostegno delle persone più vicine. “Senza dubbio la famiglia e mio padre, che è una vera roccia. Insieme a mia madre sono le persone che mi conoscono meglio. Mi hanno sempre indirizzato sulla strada giusta. E poi c’è il team: faccio parte del programma junior Mercedes dal 2018. Toto Wolff e Bono mi conoscono bene, ma da tutti ricevo grande sostegno in ogni momento”.

Guardando al weekend spagnolo, Antonelli ha ricordato i festeggiamenti di Monaco con la squadra dopo il podio canadese. “È stato bello celebrare con il team in acqua, anche se non voglio sapere cosa ci fosse nel porto…”, scherza. “Ma adesso il presente è Barcellona. Cercheremo di ripeterci anche se non sarà facile. Sarà un fine settimana importante per capire il reale potenziale del pacchetto portato in Canada, dove le condizioni erano particolari. Gli avversari sono molto vicini e vedremo quanto potremo essere competitivi”.