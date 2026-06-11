Lagarde: “Crescita ridotta ma non assente, né sotto grave minaccia”

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Roma, 11 giu. (askanews) – Nell’area euro, nonostante le difficoltà dovute ai rincari dell’energia e le limature alle previsioni sul Pil “non siamo in un contesto in cui la crescita è assente o sotto grave minaccia. E si può fare molto di più, con riforme strutturali, incoraggiando un mercato europeo che non abbia ostacoli al commercio, facendo l’unione dei risparmi e degli investimenti” per sostenere l’attività, per cui “incoraggiamo tanto” queste manovre. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo.
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