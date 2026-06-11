Meloni: nostra linea non cambia, sostegno a Ucraina e pressione su Mosca

Roma, 11 giu. (askanews) – “La nostra solidarietà all’Ucraina resta piena, convinta, concreta sosteniamo attivamente la sua difesa, la resilienza del suo sistema energetico, la sicurezza dei suoi impianti nucleari, progetti per la ricostruzione. La nostra linea non cambia: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi a nostro avviso l’unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all’apertura di una seria stagione negoziale per questo sosteniamo il 20º pacchetto di sanzioni europee perché fino a quando la Russia rifiuterà un cessato il fuoco e l’avvio di trattative reali sarà necessario mantenere alta la pressione politica ed economica”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio Ue.