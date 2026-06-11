X
<
>

Mondiali, oggi Messico-Sudafrica – Diretta

| 11 Giugno 2026 23:02 | 0 commenti

Mondiali, oggi Messico-Sudafrica – Diretta

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) –
Iniziano oggi, giovedì 11 giugno, i Mondiali 2026. Ad aprire le danze, dopo la cerimonia inaugurale, sarà Messico-Sudafrica (Gruppo A) – in diretta tv e streaming – allo stadio Azteca di Città del Messico. Un impianto glorioso, quello scelto per il primo match, che ha già ospitato due finali (nel 1970 e nel 1986). Curiosità: le due squadre si affrontarono anche nella partita inaugurale del 2010, proprio in Sudafrica.  

 

Alle 4 italiane Repubblica Ceca-Corea del Sud completerà la prima giornata del gruppo A. 

 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA