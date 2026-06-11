Nuovo record al Nurburgring per i Pirelli Zero Trofeo RS con la Porsche Taycan Turbo GT con Manthey Kit

MILANO (iTALPRESS) – Nuovo record al Nürburgring per i P Zero Trofeo RS, stavolta con la Porsche Taycan Turbo GT con Manthey Kit nella categoria elettriche, dove la vettura con il semi-slick Pirelli ha ottenuto un tempo sul giro di 6:55 minuti, scendendo sotto la tradizionale soglia dei 7 minuti e superando tutte le altre elettriche di serie. I pneumatici Pirelli sviluppati ad hoc hanno aggiunto una riserva di aderenza, contribuendo a limare secondi al cronometro sul circuito più sfidante del mondo. La Porsche Taycan Turbo GT con Manthey Kit ha così migliorato il primato di 7:07.5 stabilito dalla Taycan Turbo GT Weissach nel 2023. La versione del P Zero Trofeo RS sviluppata su misura, inoltre, integra la tecnologia Pirelli Elect, un insieme avanzato di soluzioni progettate per valorizzare le caratteristiche dei veicoli elettrificati, contribuendo a migliorare il comportamento dinamico della vettura.

Con questo nuovo risultato al Nürburgring, il Pirelli P Zero Trofeo RS si conferma come il pneumatico da battere in pista. Nato per il primo equipaggiamento di hypercar e supercar, e già sviluppato in versioni ad hoc per modelli della Casa di Stoccarda come Porsche 911 GT3 e GT3 RS, è ora disponibile anche nel mercato del ricambio, portando a tutti i clienti l’esperienza di Pirelli maturata con i fitment su misura dei modelli più performanti dei segmenti prestige e premium. È pensato per chi cerca pneumatici ultra-high-performance in grado di valorizzare il più possibile le prestazioni sportive della propria vettura. Pur essendo concepito per l’uso in circuito, è anche omologato per la circolazione stradale.

La versione sviluppata ad hoc per la Porsche Taycan Turbo GT con Manthey Kit è il primo pneumatico di serie, realizzato con più del 50% di materiali di origine naturale e riciclati certificati, che ha contribuito a segnare un record al Nürburgring. La percentuale è identificata dall’apposito logo sul fianco. Inoltre, la gomma naturale contenuta nel pneumatico è certificata FSC® (Forest Stewardship Council®), marchio che attesta la gestione responsabile della filiera, dalla foresta alla fabbrica.

Le caratteristiche del P Zero Trofeo RS sono state recentemente confermate dalla piattaforma Tyre Reviews che lo ha riconosciuto come “il migliore tra i pneumatici più veloci al mondo”, distinguendosi per le performance su asciutto e per la costanza di rendimento che dimostra. Anche la rivista Auto Bild Sportscars lo ha incoronato miglior pneumatico per la pista con il giudizio di “Esemplare”, dopo aver messo a confronto cinque semi-slick con omologazione stradale

Dal suo debutto, il P Zero Trofeo RS ha collezionato record in diverse categorie sul terreno di prova più sfidante al mondo. Solo nel 2025 ha conquistato tre record sul circuito tedesco: quello per le auto elettriche, il primato tra le auto compatte, abbattendo per la prima volta il muro dei 7:30, e il record per la touring più rapida.

– foto ufficio stampa Pirelli –

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