Accolto il ricorso dell’Alpine, Gasly torna sul podio del Gp di Monaco

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Cambia la classifica del Gran Premio di Monaco di F1. La Fia ha accolto il ricorso dell’Alpine, che permette così a Pierre Gasly di tornare sul podio, al terzo posto, scalzando così il pilota Red Bull, Isack Hadjar. Gasly era stato penalizzato due volte per eccesso di velocità nella pit lane durante la gara con due penalità di cinque secondi ciascuna. Dopo la gara l’Alpine ha presentato ricorso, che è stato discusso ieri nell’udienza preliminare. È emerso infatti che la Fom [Formula One Management] – in qualità di fornitore ufficiale di cronometraggio della competizione – “ha fornito prove che la distanza utilizzata per calcolare il cronometraggio ufficiale della F1 (e quindi la velocità in pit lane) era imprecisa e sovrastimava la velocità della vettura numero 10”, cioè quella di Gasly. Così stamattina la Fia ha annullato le penalità, ripristinando il risultato acquisito dal francese in pista.

“Accogliamo con favore la decisione della Fia di ritenere ammissibile il nostro diritto di revisione dopo la classifica finale del Gran Premio di Monaco dello scorso weekend. Di conseguenza, i commissari hanno annullato le due penalità di cinque secondi inflitte alla vettura 10, restituendo al team il terzo posto finale. Desideriamo ringraziare la Fia e Formula One Management per la trasparenza e la collaborazione dimostrate durante l’intero processo relativo al diritto di revisione e per essere giunte a questa decisione. L’attenzione del team è ora pienamente rivolta al Gran Premio di Barcellona-Catalunya di questo weekend e all’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile con entrambe le vetture”, si legge nella nota dell’Alpine.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).