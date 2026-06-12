Fontana (CONAI): dal riciclo al riuso, una sfida per l’Italia

Mantova, 12 giu. (askanews) – “Oggi parliamo proprio qui al forum di Symbola del tema del patriottismo dolce. Ecco, dovremmo in questo senso essere più consapevoli di quelli che sono i nostri punti di forza, e certamente non fermarci sugli allori perché il fatto di essere primi in Europa per il riciclo pro capite dei materiali di imballaggio non significa che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Anzi: vuol dire che partiamo da un primato che ci impone una responsabilità in più rispetto a chi questo valore non lo ha ancora raggiunto. Responsabilità in più che è quella di riuscire a trasformare le sfide che ci attendono per migliorare e ridurre sempre di più l’impatto ambientale e decarbonizzare la nostra economia, per promuovere soluzioni che vadano verso imballaggi riutilizzabili, fatti di materiale riciclato – questa è la essere la vera sfida – e sempre più riciclabili. Noi siamo abituati a parlare di raccolta differenziata e riciclo. Il futuro impone di parlare di più di riuso e riciclato, all’interno di beni e anche di imballaggi”. Lo ha detto Simona Fontana, direttrice generale Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), intervistata da askanews a Mantova alla seconda giornata del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.