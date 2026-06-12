Iran, Tajani: “Mi auguro che annuncio accordo sia definitivo”

Roma, 12 giu. (askanews) – “Vedremo, noi facciamo il tifo, facciamo tutto quello che è in nostro potere da un punto di vista politico affinché ci possa essere questo accordo, che permetta di riaprire completamente Hormuz”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a margine della conferenza dei consoli italiani nel mondo alla Farnesina, in riferimento all’annuncio di un cessate il fuoco e alla possibilità di riaprire completamente lo stretto di Hormuz.”I rischi ci sono sempre, mi auguro che l’annuncio possa essere definitivo, vediamo come evolve la situazione. Noi sosteniamo, lo dico ufficialmente anche a nome del governo, come ha ripetuto anche ieri in Parlamento la presidente del Consiglio, noi siamo grandi sostenitori della costruzione della pace, la diplomazia deve essere lo strumento vincente, ci auguriamo che la diplomazia possa vincere in Iran e possa vincere anche in Libano”, ha aggiunto.