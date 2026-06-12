Iran, Trump annuncia: annullati attacchi previsti questa notte

Roma, 11 giu. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver “annullato gli attacchi e i bombardamenti programmati contro l’Iran per questa notte”.

“Sulla base del fatto che le discussioni con la Repubblica Islamica dell’Iran sono state portate al massimo livello della leadership iraniana e approvate, io, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d’America, ho cancellato gli attacchi e i bombardamenti programmati contro l’Iran per questa sera. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati, sia nel concetto sia nei minimi dettagli, da tutte le parti coinvolte, tra cui Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri. Il blocco navale resterà pienamente in vigore fino al completamento di questa transazione  la data e il luogo della firma saranno annunciati a breve”, ha specificato Trump sul suo social Truth.