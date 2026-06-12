Meloni: “Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi, protagonista assoluto della vita politica italiana”

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(Adnkronos) – “Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di Governo, fondato su battaglie comuni, su una visione dell’Italia e sull’idea che l’amore per la libertà, il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose. Quel percorso non si è interrotto e continua ancora oggi, con la stessa determinazione, al servizio di un’Italia forte, autorevole e orgogliosa. Anche nel suo ricordo”. Così, su X, la premier Giorgia Meloni nell’anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi.
“A tre anni dalla sua scomparsa il ricordo di Silvio Berlusconi è ancora carico di affetto – dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato – Grande protagonista della vita politica e imprenditoriale, è stato per me anche un caro amico con cui ho condiviso anni di battaglie, progetti e momenti umani che custodisco con gratitudine. La sua visione, il suo coraggio e il suo amore per l’Italia continuano a lasciare un segno profondo nella memoria di chi lo ha conosciuto e nella storia della nostra Nazione”.
“Le tue idee e i tuoi valori continueranno sempre a camminare sulle nostre gambe. Silvio, Presidente, ci manchi!”, le parole sui social del segretario di Forza Italia Antonio Tajani .
“Ci manchi, Silvio”, scrive sui social il leader della Lega Matteo Salvini postando una foto che lo ritrae insieme al fondatore di Forza Italia con la scritta ‘Per sempre con noi Silvio’.
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