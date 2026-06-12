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Mondiali 2026, oggi Canada-Bosnia – Diretta

| 12 Giugno 2026 19:59 | 0 commenti

Mondiali 2026, oggi Canada-Bosnia – Diretta

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(Adnkronos) – Seconda giornata dei Mondiali 2026. Oggi, venerdì 12 giugno, il Canada sfida la Bosnia – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del gruppo B, completato da Qatar e Svizzera, della rassegna iridata che ha preso il via in Stati Uniti, Messico e Canada. Si torna a giocare quindi dopo la giornata inaugurale del torneo che ha visto impegnato il gruppo A, composto da Messico, Sudafrica, Repubblica Ceca e Corea del Sud. 

 

Stanotte invece, alle 4 italiane, gli Stati Uniti affrontano il Paraguay. 

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