Taormina, Helen Mirren: Zalone? Spero mi voglia nel suo prossimo film

Taormina (Me), 11 giu. (askanews) – Al Taormina Film Festival è il giorno di Can Yaman. L’attore e modello turco interprete di Sandokan è stato accolto da una folla di fan, si è concesso ad autografi e selfie e ha incontrato un pubblico composto soprattutto da giovani, rispondendo alle loro domande. Ma alla 72esima edizione del Festival è arrivata anche Helen Mirren, attrice premio Oscar che sarà premiata alla carriera nella serata dedicata ad Anna Magnani con la proiezione di “Bellissima” di Luchino Visconti a 75 anni dall’uscita, al Teatro Antico, in versione restaurata.A proposito di Anna Magnani, ha detto: “Un’attrice e una persona brillante, ne ho sempre ammirato l’autenticità, era così, sempre se stessa senza pretendere di essere qualcun altro. Mi piacerebbe essere Anna Magnani”. E sull’amicizia con Checco Zalone, dopo la sua partecipazione a “La Vacinada”, video di una canzone divertente in cui invitava tutti a vaccinarsi, ha commentato:. “Fa una pizza buonissima, è bravissimo a cucinare la pizza” ha detto. “Mi piacerebbe essere nel suo prossimo film, spero me lo chieda”, ha concluso scherzando.