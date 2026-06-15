ARSIAL, formazione gratuita per operatori del settore agricolo

Roma, 15 giu. (askanews) – Accompagnare le aziende agricole attraverso sostegno, promozione e formazione. È questa la mission dell’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) che, dopo essere stata accreditata dalla Regione Lazio come Ente di formazione, organizzerà nel mese di luglio dei corsi sull’enoturismo e l’oleoturismo per fornire agli operatori agricoli presenti nel territorio regionali strumenti e nozioni utili a rendere sempre più appetibile il mercato di settore. Massimiliano Raffa, Presidente di ARSIAL, ha dichiarato: “I corsi di formazione partiranno a luglio ed, in base a quanti iscritti registreremo, pianificheremo anche le prossime edizioni. Stiamo parlando di corsi dedicati all’enoturismo e all’oleoturismo che saranno erogati a titolo gratuito e, pertanto, si tratta di una grande occasione per i nostri operatori di settore. L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività condotte da ARSIAL, attraverso la formazione stiamo promuovendo anche innovazione continuando a sostenere le imprese del territorio”. L’Agenzia, inoltre, adotterà una didattica incentrata su un modello di blended learning in maniera tale da consentire a tutti i professionisti del comparto di partecipare ai corsi gratuiti. “I corsi prevedranno 42 ore di formazione che si terranno in forma mista, ovvero in presenza presso la sede ARSIAL in via Rodolfo Lanciani a Roma e attraverso dei moduli in FAD. In questo modo la didattica sarà fruibile anche comodamente da casa. Lo scorso anno i corsi hanno avuto riscontri molto positivi, ora il nostro obiettivo è ripetere questo successo”, conclude Massimiliano Raffa. Il Lazio, sotto il punto di vista economico nazionale, rappresenta circa il 5% (dati ISTAT 2024) nel mercato italiano del turismo rurale e, sostenere e formare le piccole e medie imprese agricole del territorio, significa incentivare sia la filiera turistica di settore, ma soprattutto valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio.