Mamma mia!: Cucinotta, Salemme e Porcaro nella nuova stagione Sistina

Roma, 15 giu. (askanews) – ‘Il più amato, il più scelto’, con questo slogan il Teatro Sistina di Roma presenta la nuova stagione 2026-2027, che vedrà protagonisti alcuni tra i volti più amati del panorama teatrale e televisivo italiano, a cominciare da Vincenzo Salemme, Serena Autieri, con due attesissimi ritorni, il duo formato da Paolo Conticini e Luca Ward e, ancora, il debutto sul palco del Sistina di Rosalia Porcaro, volto inconfondibile della comicità italiana, assieme a Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo; e poi Giovanni Pernice – vincitore nel 2024 di Ballando con le Stelle – che avrà l’onore di inaugurare la nuova Stagione del Teatro Sistina con accanto altri tre altri maestri del noto programma tv come Nikita Perotti, Erica Martinelli e Sophia Berto.

A rappresentare lo sguardo rivolto al futuro sarà il giovanissimo Samuele Carrino, attore-rivelazione di una nuova generazione di talenti che continua l’impegno civile di una delle produzioni più importanti e prestigiose del Sistina con l’obiettivo di tenere sempre acceso un faro sulla piaga giovanile del cyber bullismo. La nuova Stagione accoglierà in seconda parte la vera rivelazione del 2027 che in migliaia attendono già pronti a ballare e lasciarsi trascinare dalla travolgente colonna sonora: “Priscilla – La regina del deserto”, uno dei musical più amati dal pubblico internazionale.

A chiudere la serie di proposte alternative ai grandi Musical, la stagione numero 13 di Piparo segnerà un altro atteso debutto sul palco del Sistina, quello di Maria Grazia Cucinotta, icona del cinema italiano, con Pino Quartullo, già protagonista nelle passate stagioni.

La stagione 2026/2027 riflette pienamente la visione eclettica, popolare e di grande qualità di Massimo Romeo Piparo, alla guida del Teatro Sistina da 13 anni. Un progetto artistico ambizioso che quest’anno si traduce in ben sette Produzioni con una presenza sempre più significativa sul territorio nazionale. Accanto alla Stagione romana, infatti, Piparo sarà protagonista anche a Milano, dove approderà l’imponente struttura de Il Sistina Chapiteau per ospitare l’acclamato “Moulin Rouge! Il Musical” dopo lo straordinario successo di pubblico e critica registrato nella Capitale.

‘In un panorama italiano in cui le identità dei Teatri vengono sempre più tradite dallo spasmodico inseguimento di risultati commerciali, io ho compiuto lo sforzo di farmi guidare dal pubblico rendendolo sempre più ‘protagonista’ delle stagioni del Sistina. L’indirizzo nella programmazione mi è stato dato dagli oltre 200 mila spettatori che scegliendo il Sistina mi hanno indicato la strada. Un calibrato mix di generi, con grandi interpreti, titoli-garanzia, e uno sguardo internazionale ed esclusivo, ritengo siano gli ingredienti di questo successo ultradecennale’, afferma Massimo Romeo Piparo.

‘Non a caso ho miscelato la Commedia brillante con il grande Musical, il Teatro al femminile con il grande mattatore indiscusso della Commedia italiana, il Musical tutto nostrano col titolo internazionale per eccellenza, il titolo di successo planetario con il progetto interamente italiano. Si ride, si riflette, ci si emoziona, in un trionfo di multidisciplinarietà che non stancherà chi volesse godersi l’intera offerta della stagione. Ogni spettacolo sarà diverso e complementare all’altro, uniti da un denominatore comune ma differenti nella propria sostanza. Fieramente e orgogliosamente nazional-popolare. Trasversale e inclusivo in assoluto pur nella sua singolare specificità. Cercando ancora una volta di essere ‘il più amato e il più scelto”, ha aggiunto Piparo.

La nuova Stagione prenderà il via il prossimo 23 settembre con Giovanni Pernice, uno dei ballerini professionisti più amati e riconosciuti della tv italiana, pronto a raccontarsi al pubblico italiano in “Shall We Dance!”, show celebrativo che ripercorre la sua vita e la sua carriera, prodotto da PeepArrow Entertainment e Il Sistina, con la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo. Nello spettacolo, che prima di approdare a Roma sarà protagonista di alcune tappe nelle arene estive italiane, il trionfatore di Ballando con le Stelle svelerà anche il percorso che lo ha portato a diventare una star della televisione e del teatro inglese. Al suo fianco anche gli acclamati ballerini dell’amatissimo varietà di Rai1, Nikita Perotti, Sophia Berto, Erica Martinelli, che daranno vita ad una reinterpretazione contemporanea dei balli latino-americani e standard, tra i più apprezzati dal pubblico di ogni generazione.

Dal 29 ottobre, dopo la limited edition della scorsa Stagione, inizierà ufficialmente il tour italiano del sorprendente e audace progetto ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, il Musical dedicato alla storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che si tolse la vita perché vittima di bullismo e cyberbullismo -tratto dall’omonimo film campione d’incassi prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films – diretto da Massimo Romeo Piparo che lo ha adattato in forma di juke-box musical con una playlist di grandi successi della musica italiana. Lo spettacolo vede protagonisti Samuele Carrino, già interprete del film (cosi come Sara Ciocca) e Rossella Brescia, nei panni della madre di Andrea, insieme ad un grande cast.

Dal 10 novembre, Maria Grazia Cucinotta (al suo debutto assoluto sul palco del Sistina) e Pino Quartullo porteranno in scena ‘La moglie fantasma’, commedia di David Tristram, per la regia di Marco Rampoldi. Con uno stile brillante che mescola una base di Shakespeare, una bella dose di Spirito Allegro, con una spolverata di Pirandello e un pizzico di Agatha Christie, lo spettacolo costruisce una narrazione ironica e sorprendente che gioca con i codici del teatro e del mistero. Al centro della storia, la morte di una grande attrice inizialmente archiviata come suicidio, che si rivela invece un omicidio. A svelare la verità è il fantasma della donna, che riappare all’ex marito raccontandogli di essere stata uccisa da un collega della compagnia.

Un messaggio di speranza che da Napoli arriva al mondo intero: dal 18 novembre torna al Teatro Sistina, dopo 15 anni di attesa mai sopita, ‘C’era una volta… Scugnizzi’, il musical tra i più amati dal pubblico italiano, con una nuova generazione di interpreti pronta a raccogliere un’eredità importante. Lo spettacolo, scritto e diretto da Claudio Mattone, racconta un universo sospeso tra realtà e poesia in cui i protagonisti sono ragazzi fragili ma pieni di sogni, spesso costretti a crescere troppo in fretta. Le loro storie parlano di scelte difficili, speranza e riscatto, dando vita a un racconto sorprendentemente attuale. Un omaggio alla grande canzone napoletana nell’anno della sua candidatura a Patrimonio dell’Unesco.

Dal 17 dicembre e per tutte le feste di Natale sarà l’atteso ritorno di ‘Mamma Mia!’ a infiammare il palco del Sistina: al ritmo travolgente delle intramontabili canzoni degli Abba

e con la sua irresistibile voglia di mare, sole e spensieratezza, torna in scena l’amatissimo Musical diretto e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo, già campione di incassi con oltre 600 mila spettatori in 300 repliche. Insieme ad un ricco cast e orchestra dal vivo, Paolo Conticini, Luca Ward e Sabrina Marciano, già acclamati protagonisti delle passate edizioni, sono pronti a riportare sul palco tutta l’energia di una storia intramontabile che brilla di romanticismo, passione, coraggio e amicizia.

Dal 10 febbraio arriva uno dei titoli più iconici e amati del teatro musicale internazionale: ‘Priscilla – La regina del deserto’, la nuova imperdibile produzione firmata Massimo Romeo Piparo tratta dall’omonimo film premiato con l’Oscar e vincitore del Grand Prix du Public al Festival di Cannes. Un Musical che celebra amicizia, coraggio e ricerca della propria identità attraverso una messa in scena imponente, un cast di oltre 30 artisti, gli straordinari costumi originali della versione inglese e una colonna sonora composta da alcune delle hit internazionali più celebri di sempre come “I Will Survive”, “It’s Raining Men”, “Finally”, “Go West”, eseguiti in lingua originale con l’Orchestra dal vivo.

Un divertente spaccato di vita tutto al femminile, tra gli amori e le chiacchiere sugli uomini, il profumo del buon cibo e le ricette più gustose, umorismo e sensibilità rigorosamente in “rosa”: dall’8 aprile sarà in scena ‘Belle Ripiene – Una gustosa commedia dimagrante’. Lo spettacolo, diretto da Massimo Romeo Piparo che lo ha scritto con Giulia Ricciardi, e interpretato da (in ordine alfabetico) Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi, Rosalia Porcaro e Samuela Sardo, è ambientato tra i fornelli di una vera cucina dove le quattro protagoniste accenderanno un confronto sul loro rapporto coi rispettivi uomini e le rispettive più-o-meno-realizzate esistenze. Un omaggio doveroso alla Cucina italiana eletta patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Dal 20 aprile non poteva mancare la presenza di Serena Autieri (già applaudita Star di Moulin Rouge! il Musical) stavolta nei panni de “La Sciantosa”, uno spettacolo che ha saputo conquistare pubblico e critica grazie a un perfetto equilibrio tra ironia, musica e narrazione teatrale. Un omaggio elegante e coinvolgente al mondo del teatro-canzone, che rievoca atmosfere d’epoca e restituisce al pubblico il fascino di una figura iconica del varietà italiano.

‘Last but not least’, nella nuova Stagione del Sistina ci sarà uno spettacolo che ha conquistato il pubblico con la sua straordinaria capacità di far ridere e, allo stesso tempo, emozionare: “…E fuori nevica!” del mattatore Vincenzo Salemme. Un grande classico della commedia contemporanea che unisce ironia, umanità e profondità, riportando in scena tutta la magia del teatro napoletano.

(Credits photo Antonio Agostini)