Virginia Raffaele il 10 luglio inaugura il Tuscia Film Fest 2026

Roma, 15 giu. (askanews) – Sarà Virginia Raffaele ad aprire la ventitreesima edizione del Tuscia Film Fest in programma dal 10 al 17 luglio 2026 in piazza San Lorenzo a Viterbo e che si concluderà sabato 18 luglio con un evento speciale nel Sacro Bosco di Bomarzo.

L’attrice, uno dei volti più popolari e amati del cinema e della televisione italiani, sarà ospite a Viterbo venerdì 10 luglio per presentare “La vita va così” di Riccardo Milani e incontrare il pubblico dell’arena di piazza San Lorenzo.

“La vita va così” è ambientato all’inizio degli anni Duemila nell’incontaminata Sardegna del sud. Il pastore Efisio Mulas difende la sua terra dall’assalto di Giacomo (Diego Abatantuono), potente costruttore edile deciso a realizzarvi un resort di lusso. Tra i due mondi si muove la figlia Francesca (Virginia Raffaele), divisa tra modernità e radici. Il fermo “no” di Efisio innesca una dura battaglia legale che spacca la comunità locale tra sogni di ricchezza e identità da proteggere, in un ironico e appassionato affresco di resistenza civile.

Il calendario completo del Tuscia Film Fest 2026 con indicazione dei film in programma e degli ospiti previsti, sarà presentato venerdì 3 luglio a Viterbo. Dallo stesso giorno sarà aperta la vendita dei biglietti per le nove serate in programma.