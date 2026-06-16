G7, Meloni incontra Carney “Lavorare a un accordo quadro Italia-Canada”

EVIAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – A margine dei lavori del G7 di Evian, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio con il Primo Ministro del Canada, Mark Carney.

“L’incontro – spiega Palazzo Chigi in una nota – ha permesso di passare in rassegna lo stato di attuazione del piano d’azione per la cooperazione rafforzata Italia-Canada, concordando sull’opportunità di consolidarla ulteriormente. In tale quadro, i due Leader hanno convenuto di continuare a lavorare per l’adozione di un accordo quadro tra Roma e Ottawa su temi strategici quali la difesa, le infrastrutture, l’energia, i minerali critici, lo spazio. Sul tema dei minerali critici, il Presidente Meloni ha in particolare ringraziato il Primo Ministro Carney per la decisione del Canada di riservare all’Italia un accesso prioritario alle sue scorte, garantendo la sicurezza delle catene di approvvigionamento”.

“Il colloquio ha anche approfondito i principali dossier dell’agenda internazionale, riaffermando il comune impegno per una pace giusta e duratura in Ucraina e il comune sostegno per la stabilità in Medio Oriente e la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, in linea con il diritto internazionale”, conclude la Presidenza del Consiglio.

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