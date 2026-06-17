Hotel e day use, ora piattaforma per tutti i servizi

Roma, 17 giu. (askanews) – Non solo una stanza ma tutti i servizi offerti da un hotel. Arriva un’altra rivoluzione nel segmento del day use, sempre da DayBreakHotels.Sul nuovo sito web e sull’app, gli utenti possono infatti adesso scegliere e prenotare in pochi click, presso una delle 8.000 strutture affiliate in 16 Paesi, spa, piscine, ristoranti, sale meeting, rooftop e camere in day use, singolarmente o in pacchetti, senza prenotare la notte. Così DBH guarda a nuovi utenti, che, nella maggior parte dei casi, vivono nella stessa città in cui ha sede l’albergo e hanno la possibilità di tornare più volte nello stesso hotel e per occasioni diverse, sia leisure che business.”DayBreakHotels nasce nel 2013 con l’idea di rivoluzionare il concetto di hotel. Siamo partiti e come prima cosa abbiamo reso le stanze di hotel invendute prenotabili anche di giorno, però la visione non era completa. Finalmente con il lancio del primo marketplace dei servizi abbiamo reso prenotabili tutti i servizi degli alberghi”, ha spiegato presentando i nuovi servizi della piattaforma Simon Botto, ceo di DayBreakHotels.Qualche numero del fenomeno: per gli hotel, l’affiliazione a DBH ha generato centinaia di milioni di euro di ricavi incrementali, derivanti da milioni di camere e servizi che altrimenti sarebbero rimasti invenduti. Nel mondo, infatti, una stanza d’albergo su tre resta vuota ogni notte, in Italia l’occupazione media degli hotel è al 55%, per un totale di 2,5 miliardi di camere invendute ogni anno e circa 150 miliardi di euro di ricavi persi. La piattaforma, con la possibilità di usufruire dei servizi anche di giorno, ha aumentato il fatturato delle strutture affiliate fino al +10%, con utili netti fino al +30%, grazie a ricavi incrementali generati su una struttura di costi fissi e di personale rimasta invariata.