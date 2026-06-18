Sport e Salute, Nepi “Illumina per far praticare lo sport a tutti ogni giorno”

ROMA (ITALPRESS) – “Illumina è un progetto che traguarda due aspetti molto importanti: il primo, è cercare di accelerare i processi dell’impiantistica sportiva in Italia, perché oggi la media di realizzazione è di sette anni; l’altro, è il tema dell’inclusione e proprio grazie ad Illumina si consente di far praticare sport a tutti quotidianamente”. Dopo il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il Presidente del CIP De Sanctis e il Presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, nella nona puntata di ASI Play, la piattaforma multimediale di ASI ( Associazioni Sportive e Sociali Italiane), l’ex direttore di Raisport Jacopo Volpi ha intervistato in esclusiva Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute.

Nepi ha fatto poi il punto su alcuni dei temi più importanti che animano l’agenda attuale di Sport e Salute, dalla bellezza della prossima America’s Cup di Napoli alla centralità del Foro Italico: “Il Parco del Foro Italico riesce ad essere sempre contemporaneo nonostante sia stato realizzato cent’anni fa, e qui sta la sua grande bellezza. La sua polivalenza non si rispecchia solo nei grandi eventi ma anche nella quotidianità. Ciò che mi rende più felice è vedere le nuove generazioni avere in testa, e negli occhi, una visione moderna dello sport. Quello che invece non mi rende felice è il tempo: a volte è il nostro peggior nemico, e vederlo sprecare per motivi futili, personalismi o dettagli è qualcosa che farò fatica a superare in futuro”.

In questo puntata (visibile su https://asiplay.asinazionale.it/) spazio a un racconto ricco di contenuti, visioni e approfondimenti esclusivi che attraversano il mondo dello sport, della cultura e dell’innovazione sociale. Spazio anche al riassunto di quanto successo nella Consulta Nazionale ASI dei Comitati e dei Settori tenutasi nel cuore della Sicilia. Sport e socialità si intrecciano in un racconto tenuto unito dal filo della gente di ASI: dai Campionati Nazionali di Beach Volley all’intervista esclusiva alla donna che ha portato in alto il movimento cheerleading in Italia, Karina Cortez, dalla consegna dei materiali sportivi a Rebibbia grazie all’impegno di ASI e Matrix, alla rinascita del Basket 1vs1 con l’iniziativa “Estra Check-It”: un viaggio trasversale tra sport, storie e visioni che raccontano il presente e guardano al futuro.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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