Al via il format The Visionary Exchange

Milano, 19 giu. (askanews) – Le aziende e i brand di successo individuano tra gli obiettivi principali un orizzonte chiaro: comprendere come cambiano le persone. E con esse le loro aspettative, le loro modalità di acquisto e tante altre abitudini correlate. Con questa idea nasce The Visionary Exchange, il nuovo format ideato da Scalapay, piattaforma leader del Buy Now, Pay Later nel Sud Europa, che ha riunito leader, manager ed esperti provenienti dal mondo del retail, della moda, del travel e della cultura. “Con The Visionary Exchange vogliamo creare un appuntamento fisso con professionisti e grandi brand di settore in cui scambiare opinioni su achievement personali, che poi possono avere anche un impatto nelle carriere professionali. Il core, comunque, resta quello di creare un luogo in cui si possono togliere un po’ gli abiti di tutti i giorni ed essere autentici” ha dichiarato Luca Scelsa, CFO di Scalapay. Una prima edizione tenutasi a Milano che ha coinvolto tantissimi rappresentanti dei player più importanti della scena mondiale. In un contesto informale, ma non per questo meno performante.”Il percorso che ci porta al risultato è proprio quello che ci fa capire come trovare nuovi risultati e nuovi successi. Senza quel percorso rimarremmo statici, senza trovare nuove innovazioni nel futuro” ha aggiunto Andrea Colaianni, Luxury Expert ex LVMH and Kering. Scalapay ha voluto creare uno spazio di confronto e di discussione. Dove poter mettere a terra idee e piani di sviluppo. Dove poter dare risposte alle richieste più attuali. Una indicazione generale su tutte: comprendere i cambiamenti culturali in atto si lega strettamente alla capacità delle aziende di innovare. Per cementare ancor di più quel legame tra brand e cliente finale.