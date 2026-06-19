Napoli, padre e figlio trovati con 3,5kg di droga: arrestati

NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri di Napoli hanno arrestato un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, e il padre, un 73enne incensurato, trovati in possesso di circa 3,5 chilogrammi di droga.

A insospettire i militari il via vai in un appartamento di Pianura: nell’abitazione del 42enne hanno trovato, nascosta nel bagno, una busta con 5,40 grammi di cocaina e 26 dosi della stessa sostanza, 7,80 grammi di crack, un panetto e 3 pezzi di hashish per un totale di 186,90 grammi circa.

Nell’appartamento del padre del 42enne. All’interno, in uno sgabuzzino, sotto una scaffalatura, i militari hanno trovato 33 panetti di hashish per un totale di 3 chili e 300 grammi di droga, una macchina per il sottovuoto e materiale per il confezionamento. Trovati anche 5 mila e 400 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Sequestrati anche due fucili regolarmente detenuti dall’anziano. I due sono stati arrestati e dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).