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AI, Urso: “Candidatura italiana a Gigafactory forse definita ‘nelle prossime settimane”

| 20 Giugno 2026 19:01 | 0 commenti

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(Adnkronos) – La candidatura italiana per la gigafactory Ai europea dovrebbe essere definita “‘nelle prossime settimane”. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in italy Adolfo Urso uscendo dal Fii priority Europe, il forum che si tiene a Roma, rispondendo all’Adnkronos. Il progetto “va fatto bene”, ha detto il ministro. Alla domanda sulla possibile partecipazione di Fincantieri a una squadra che, coordinata da Ai4i di Torino e Cineca di Bologna, dovrebbe vedere come partner principali Leonardo ed Eni, il ministro non ha risposto, limitandosi a un “si sta lavorando” e che il progetto è in “veloce progressione”. 

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