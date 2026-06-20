Sfruttamento del lavoro in un distributore di benzina nell’Avellinese, denunciato il titolare

AVELLINO (ITALPRESS) – Controlli della Guardia di Finanza contro il lavoro sommerso e irregolare nel territorio avellinese hanno portato alla denuncia del titolare di un’attività operante nel commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione. I finanzieri della Tenenza di Baiano hanno accertato una sistematica condotta di sfruttamento nei confronti di tre dipendenti assunti formalmente con contratti a tempo determinato.

Le verifiche hanno fatto emergere gravi violazioni delle norme contrattuali e di tutela dei lavoratori, tra cui retribuzioni sproporzionate, turni particolarmente gravosi, mancato godimento di riposi e ferie. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato rilevanti carenze in materia di sicurezza sul lavoro, con l’omessa formazione obbligatoria del personale e la mancata effettuazione delle visite mediche previste dalla legge. Al termine delle indagini, il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevista dall’articolo 603-bis del Codice penale.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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