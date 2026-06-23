Roma, 23 giu. (askanews) – Capire il presente per costruire il futuro. È questo il messaggio al centro della presentazione del libro di Ciro Di Pietro “Il mestiere di capire e il coraggio di trovare soluzioni”, presentato nella Sala Caduti di Nassirya a Palazzo Madama.Un volume che nasce dalla consapevolezza di vivere in un tempo caratterizzato da cambiamenti rapidi e profondi, tra trasformazioni economiche, innovazione tecnologica, nuove dinamiche sociali e sfide globali sempre più complesse.”La pubblicazione – ha sottolineato l’autore – nasce da una convinzione semplice oggi: non basta più commentare i problemi, bisogna comprenderli fino in fondo e avere il coraggio di indicare una strada. Capire è un mestiere perché richiede ascolto, esperienza, studio e capacità di leggere la realtà oltre le apparenze. È necessario assumersi le responsabilità di proporre soluzioni concrete. Questo libro è il racconto di un metodo, un percorso umano e professionale, ma anche un invito a non restare spettatori davanti alle difficoltà del nostro tempo”.Ad aprire i lavori è stato il senatore Luigi Nave che ha posto l’accento sulla necessità di recuperare una visione di lungo periodo nelle scelte politiche.”Mentre le famiglie si interrogano ogni giorno su come arrivare a fine mese e su cosa mettere in tavola, la politica dovrebbe avere il compito di guardare avanti e programmare il futuro del Paese. Oggi – ha sostenuto Nave -, invece, assistiamo a un governo che rincorre l’emergenza e la quotidianità, senza riuscire a costruire una visione di lungo periodo capace di garantire stabilità economica, crescita e capacità di programmazione”.Il dibattito si è poi concentrato sul tema dell’analisi e del metodo come strumenti indispensabili per orientarsi in una società caratterizzata da una continua sovrabbondanza di informazioni.”In una società bombardata di informazioni che si bruciano in un minuto e che nessuno contestualizza – ha detto Fulvio Baldi, procuratore europeo presso la Corte di Cassazione -, nessuno inquadra in un sapere più sistematico ciò che accade. Viviamo in un tempo in cui non si distingue più ciò che è davvero importante dal dettaglio e in cui tutto sembra stare sullo stesso piano. Probabilmente vanno recuperati metodi tradizionali di analisi, ma per farlo occorre qualcuno capace di utilizzarli e trasmetterli alle nuove generazioni”.Baldi ha inoltre evidenziato come il metodo rappresenti uno strumento essenziale per affrontare e risolvere le difficoltà del presente: “Il problema non è quasi mai irrisolvibile. Bisogna analizzare l’esistente e trarre dall’esistente il meglio, con calma, raziocinio e soprattutto con metodo. Questo libro suggerisce proprio un approccio razionale e concreto, senza dimenticare l’umanità, la famiglia, l’amicizia e l’amore per la propria terra”.Secondo Alessandro Caramiello, presidente dell’intergruppo Sviluppo Sud, Aree Fragili e isole minori, “oggi più che mai istituzioni, professionisti e cittadini hanno il dovere di analizzare i problemi con profondità e avere il coraggio di costruire soluzioni concrete. Iniziative come questa rappresentano un importante momento di confronto culturale e civile per il Paese. Il libro di Ciro Di Pietro offre una riflessione attuale e necessaria sul valore della comprensione in un tempo segnato da cambiamenti rapidi e complessi”.Al centro del confronto anche il ruolo dell’impresa e la trasformazione della figura dell’imprenditore contemporaneo, chiamato oggi a confrontarsi non soltanto con la produttività ma anche con nuove responsabilità sociali, normative e organizzative.”C’è stata un’evoluzione nella figura dell’imprenditore del XXI secolo”, ha evidenziato l’avvocato Amedeo Di Pietro, numero uno dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto. “Se un tempo il focus era quasi esclusivamente sulla capacità produttiva e sulla ricchezza generata dall’azienda, oggi un’azienda – ha aggiunto – deve coniugare competitività e rispetto delle regole, tutela del lavoro e sostenibilità sociale. La vera sfida è avere la capacità di interpretare i cambiamenti del mercato e ripensare l’impresa attraverso processi di turnaround, mantenendo occupazione, produttività e responsabilità sociale”.L’incontro ha così offerto una riflessione ampia sul rapporto tra conoscenza, responsabilità e capacità di visione, evidenziando come comprendere la complessità del presente sia oggi una delle competenze più necessarie per istituzioni, imprese e cittadini.