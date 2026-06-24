Giffoni, “Sunny Dancer” è il film d’apertura e arriva Bella Ramsey

Roma, 24 giu. (askanews) – Sarà “Sunny Dancer” il film d’apertura della 56esima edizione del Giffoni Film Festival. Il film, con tono ironico e irriverente, affronta il tema della crescita e della resilienza con leggerezza, energia e una sensibilità contemporanea. Il 17 luglio saranno presenti al festival il regista George Jaques e la protagonista Bella Ramsey.

Bella Ramsey (The Last of Us, Game of Thrones) è tra le interpreti più affermate della sua generazione e protagonista di alcune delle più rilevanti produzioni degli ultimi anni, grazie a interpretazioni di grande forza espressiva e a una notevole versatilità.

Nel film la diciassettenne Ivy è determinata a lasciarsi alle spalle etichette, compassione e discorsi motivazionali. Per questo l’ultima cosa che desidera è trascorrere l’estate in un camp per ragazzi sopravvissuti al cancro, dove viene mandata controvoglia dai genitori. Ma tra fughe notturne, primi amori, amicizie improbabili e regole da infrangere, quello che sembra il peggior incubo si trasforma nell’estate che le cambierà la vita.

“Sunny Dancer” è un coming-of-age irriverente e pieno di cuore, un inno alla giovinezza, all’amicizia e alla voglia di vivere ogni momento senza rimpianti. È un film Leone Film Group e uscirà nelle sale il 2 settembre con 01 Distribution.