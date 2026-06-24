Iran, Conte: aerei dall’Italia? Meloni chiarisca al Parlamento

Roma, 24 giu. (askanews) – “Crollano le favolette del Governo e dei suoi trombettieri. Le parole di Rutte ci confermano quello che abbiamo sempre sostenuto. Quello di Trump è solo un richiamo all’ordine per un governo che ha sempre detto sì: 500 aerei partiti dall’Italia per una guerra illegittima in Iran in cui Netanyahu ha trascinato Trump e che ha danneggiato pesantemente l’economia italiana. E meno male che Meloni ha dichiarato ‘non condanno né condivido’: se avesse condiviso ne sarebbero partiti 5000?” Così Giuseppe Conte, leader del M5S, ha commentato sui suoi canali social le parole del segretario generale della Nato a proposito del coinvolgimento nella guerra all’Iran delle basi militari sul territorio italiano.

“La lista dei ‘sì’ – ha aggiunto l’ex premier – è infinita: firma sulle spese militari al 5 per cento del Pil, accordo sui dazi alle nostre imprese giudicato ‘positivo’ e ‘sostenibile’; cappello Maga tra le mani dopo il genocidio di Gaza; acquisti garantiti di gas americano e zero tasse ai giganti del web. Tocca a noi far rialzare il Paese: l’orgoglio nazionale va difeso con le scelte non con le chiacchiere. È doveroso – ha concluso Conte – che la presidente Meloni venga a fornire necessari chiarimenti al Parlamento e al Paese”.