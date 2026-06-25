Lite con l’elettricista, Raz Degan a giudizio per violenza privata. La difesa: “Fiduciosi”

(Adnkronos) – “Siamo fiduciosi nella giustizia e nel buon esito del procedimento giudiziario”. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato Francesco Bianco, che difende Raz Degan davanti al tribunale di Brindisi in relazione a un episodio avvenuto in un trullo di proprietà dell’attore tra Cisternino e Ostuni, il 31 luglio del 2024. In quella occasione ci sarebbe stata una lite con un elettricista che nell’abitazione aveva effettuato alcuni lavori. Degan è accusato di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Dopo l’udienza predibattimentale, è stata disposta la prosecuziuone del giudizio ed è stato fissato al 2 ottobre prossimo l’inizio del dibattimento vero e proprio davanti al giudice monocratico. All’origine del litigio ci sarebbero stati proprio i lavori effettuati nel trullo dall’artigiano. La presunta vittima presentò una denuncia accusando l’attore di avergli sottratto il telefonino e le chiavi dell’auto.