Triplice omicidio Roma, la polizia diffonde la foto del presunto killer: è un bengalese di 43 anni

(Adnkronos) – Si chiama Shahadat Hossain ed è nato in Bangladesh il 10 maggio 1983: è lui il presunto autore della strage compiuta ieri sera a Roma, in zona Casalotti: un triplice omicidio di padre, madre e figlia di 8 anni (tutti originari del Bangladesh). Come disposto dalla procura di Roma che sta coordinando l’attività di indagine della Squadra Mobile della Questura, è stata divulgata agli organi di stampa e sui canali social della Polizia di Stato la foto del presunto autore del delitto, identificato per Shahadat Hossain, nato in Bangladesh il 10 maggio 1983.

“Chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio del presunto autore – si legge nella nota – potrà contattare l’utenza 3346903295 della Squadra Mobile”.

I poliziotti sono sulle tracce dell’uomo, che ha avuto una colluttazione con il primogenito delle vittime: sarebbe stato fatto entrare dalla coppia per dileguarsi poi subito dopo la strage. Tra le ipotesi investigative al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile, vi è quella di una possibile matrice passionale del delitto. Al vaglio dei poliziotti tabulati telefonici e immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. (LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO)

Trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli, il primogenito ventenne è l’unico superstite dell’agguato: ha ferite e politraumi ma non sarebbe in pericolo di vita. I genitori, di 39 e 38 anni, non avevano precedenti.