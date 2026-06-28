Gp Olanda, trionfa Ogura. Cade Bezzecchi, Martin è il nuovo leader del Mondiale – Rivivi la gara

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(Adnkronos) – Tripletta Aprilia ad Assen. Il giapponese Ai Ogura del teamTrackhouse vince il Gp d’Olanda di MotoGp oggi, domenica 28 giugno, davanti al compagno di squadra Raul Fernandez. Completa il podio l’altro spagnolo Jorge Martin, con la moto ufficiale della scuderia di Noale. Quarto posto per Fabio Di Giannantonio con la migliore delle Ducati, quella del team VR46, seguono altre due moto di Borgo Panigale con Alex Marquez a precedese il fratello Marc. Settimo posto per Enea Bastianini con la Ktm.
A completare la top ten, il francese della Yamaha Fabio Quartararo, il sudafricano della Ktm Brad Binder e lo spagnolo Alex Rins, in sella alla Yamaha. Cade Marco Bezzecchi, con Martin che diventa nuovo leader del Mondiale.
Jorge Martin è il nuovo leader del mondiale con 193 punti, sette in più di Bezzecchi e 16 in più di Fabio Di Giannantonio
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