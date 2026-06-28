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Mondiali, oggi Inghilterra-Panama e Croazia-Ghana – Diretta

| 28 Giugno 2026 01:01 | 0 commenti

Mondiali, oggi Inghilterra-Panama e Croazia-Ghana – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) – L’Inghilterra torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 27 giugno, la nazionale del ct Tuchel affronta Panama, già eliminata dal torneo, nella terza giornata del gruppo L della Coppa del Mondo. Partita decisiva per gli inglesi, primi a quattro punti, che dovranno staccare il pass per i sedicesimi dopo il pareggio nella seconda gara contro il Ghana. Si giocherà in contemporanea anche l’altra partita del gruppo tra il già citato Ghana e la Croazia. 

 

 

Domani il via alla fase a eliminazione diretta con la sfida tra Sudafrica e Canada, in programma alle 21 a Los Angeles.  

 

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