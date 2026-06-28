MotoGP, ad Assen vince Ogura davanti a Fernandez. 4° Di Giannantonio, brutta caduta per Bezzecchi

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) domina il Gran Premio di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota giapponese precede al traguardo il compagno di box Raul Fernandez. Jorge Martin completa la tripletta Aprilia e si prende la vetta della classifica piloti, sfruttando la caduta di Marco Bezzecchi dopo soli tre giri. Pesante zero per il pilota azzurro, che scivola a -7 da Martin in classifica. Ai piedi del podio c’è davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e a Marc Marquez (Ducati). Ritiro per un problema ai freni per Francesco Bagnaia (Ducati).

BEZZECCHI COSCIENTE, MA TRASFERITO A GRONINGEN

Controlli per Marco Bezzecchi (Aprilia), dopo la brutta caduta nel Gran Premio di Olanda. Bezzecchi è stato ricoverato presso il centro medico del circuito e sottoposto a valutazione approfondita dello staff medico. Gli esami hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta “una normale mobilità in tutti e quattro gli arti senza segni di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche”. Tuttavia, “a causa del forte dolore” l’equipe ha deciso di trasferire Bezzecchi a Groningen per sottoporsi a esami specialistici per escludere quindi “lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro”.

“È stato esaminato dagli specialisti, ha molto dolore al torace, alle gambe e alla caviglia. Muove tutti gli arti e ha parlato con suo papà. Lo accompagneremo a Groningen per ulteriori esami e avere una valutazione definitiva“: sono le parole, ai microfoni di Sky, di Franco Perona, Chief Medical Officer di Lifenet, medical partner di Aprilia.

ORDINE D’ARRIVO

1. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 40’21″905 alla velocità media di

175.5 km/h

2. Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 2″004

3. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 3″512

4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 9″315

5. Alex Marquez (Esp) Ducati a 10″140

6. Enea Bastianini (Ita) Ktm a 10″388

7. Marc Marquez (Esp) Ducati a 10″288

8. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha a 19″039

9. Brad Binder (Rsa) Ktm a 19″383

10. Alex Rins (Esp) Yamaha a 20″302

CLASSIFICHE

PILOTI

1. Jorge Martin (Esp) 193

2. Marco Bezzecchi (Ita) 186 punti

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) 177

4. Ai Ogura (Jpn) 168

5. Marc Marquez (Esp) 153

6. Raul Fernandez (Esp) 138

7. Pedro Acosta (Esp) 133

8. Francesco Bagnaia (Ita) 130

9. Alex Marquez (Esp) 78

10. Fermin Aldeguer (Esp) 76

COSTRUTTORI

1. Aprilia 304

2. Ducati 282

3. Ktm 175

4. Honda 100

5. Yamaha 59

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).