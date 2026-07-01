Ancma, il mercato delle due ruote a motore chiude il primo semestre a +13,2%. Incide la forte spinta degli scooter

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato delle due ruote a motore chiude il primo semestre 2026 confermando una tendenza già emersa nei mesi precedenti: gli scooter continuano a sostenere la crescita del comparto, mentre il segmento delle moto registra un andamento più contenuto. La dinamica riflette un contesto economico ancora caratterizzato da incertezza, che induce maggiore prudenza nelle scelte di acquisto, soprattutto per i veicoli di valore più elevato. In questo scenario, gli scooter confermano il loro ruolo centrale grazie alla crescente domanda di mobilità urbana, mentre il comparto moto sembra indirizzarsi verso livelli di mercato più fisiologici, dopo gli anni di crescita sostenuta favorita anche dall’effetto post-pandemia.

Sul fronte dell’elettrico, il settore accoglie con favore l’approvazione definitiva del DPCM Automotive, che destina 90 milioni di euro al sostegno dell’acquisto di motoveicoli e quadricicli elettrici nel periodo 2027-2030, assicurando continuità agli incentivi introdotti nel 2021, grazie ai quali sono già stati immessi sul mercato circa 140 mila veicoli elettrici. Segno più per il mercato delle due ruote a motore anche nel sesto mese dell’anno: giugno, infatti, totalizza 50.512 veicoli e un incremento dei volumi pari a +14,28%. Entrando nel dettaglio dei segmenti, gli scooter mettono a segno la migliore performance con un incremento del 18,56% e 31.074 unità; seguono le moto, in crescita dell’8,06% e 17.541 veicoli immatricolati; in positivo anche i ciclomotori, che chiudono il mese con un +8,03% e 1897 unità.

Il mercato cresce a doppia cifra anche nel primo semestre dell’anno, segnando un incremento del 13,29% e 228.181 unità. Anche nei valori cumulati gli scooter incassano il miglior risultato con una crescita del 17,04% e 132.351 veicoli targati; buono, ma più contenuto, l’andamento delle moto, che registrano un incremento del 7,94% e 88.366 unità. Significativa a giugno la performance dei veicoli a zero emissioni, dovuta alla progressiva immatricolazione dei veicoli acquistati con l’Ecobonus statale, ma anche a un confronto con un giugno 2025 piuttosto fiacco: nel sesto mese dell’anno il mercato elettrico cresce del 63,55% e 1.485 unità. I valori cumulati si attestano al +20,70% e 5.376 unità. Dopo due mesi consecutivi di segno meno, torna in positivo anche il mercato dei quadricicli, che registrano a giugno una crescita dell’1,21% e 1.927 veicoli messi in strada, non sufficienti, tuttavia, a riportare in attivo il mercato del semestre, che flette dell’11,53% e 8.631 unità.

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