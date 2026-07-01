Francamente: ciascuno può essere “Cattedrale”. Fuori il nuovo video

Roma, 1 lug. (askanews) – É uscito il video di “Cattedrale”, nuovo brano di Francamente, in radio da venerdì 3 luglio, estratto dal suo primo album “Bitte Leben” (Carosello Records), finalista alle Targhe Tenco 2026 come Miglior Album Opera Prima.

Una canzone-manifesto del disco d’esordio di Francamente al cui interno sono racchiuse tutte le tematiche e i suoni che ne costituiscono il fil rouge: il desiderio di essere uno spazio aperto ma sicuro per chi si ama, l’idea di un mondo civile dove ciascuno può essere un’altissima cattedrale con luce e cori; l’anelito alla libertà, come Giordano Bruno e Giovanna d’Arco.

La cantautrice torinese dal timbro e dalla personalità inconfondibili, trapiantata prima a Berlino e ora a Milano, prosegue nel percorso legato all’album e pubblica un video, con la regia di Marco Cruz ed Elena Cavazzini, che racconta i primi concerti di maggio 2026: Bologna e Milano – racconta Francamente – fanno da sfondo a una canzone che desidera essere plurale, condivisa, masticata e ballata. Ciascuno di noi può essere “cattedrale” per qualcun altro, offrendo protezione e libertà, così come ogni luogo può diventare uno spazio sacro abitato da amore e cura.

“Cattedrale” è anche il primo brano nato dalla collaborazione tra la cantautrice e il produttore Goedi, alias Diego Montinaro: un lavoro quotidiano e artigianale in studio da cui prende vita un disco che si muove con potenza e raffinatezza tra cantautorato ed elettronica, guardando all’eredità di artiste come Kate Bush, Giuni Russo e Alice. Donne forti e libere, che non si sono mai fatte incastrare in ruoli preconcetti o scelti da altri, che si mettono in gioco rimanendo sempre, ostinatamente, loro stesse.

Continua il tour estivo in full band, organizzato da OTR Live, che dopo la recente partecipazione al Napoli Pride e Torino Pride, vede Francamente proseguire dal vivo il 22 luglio sul palco di D come Dannate Ingenue con Carmen Consoli a Milano, il 25 luglio a Voci per la Libertà a Rovigo, il 26 luglio a Hi-Ho Music Festival a Capannori (LU), il 2 agosto a Camosci Sound a Sant’Ambrogio di Torino (TO), il 6 agosto a Minamò Festival a Martirano Lombardo (CZ), il 7 agosto a Polifonie Music Festival a Rivello (PZ), il 10 agosto a Luce Festival a Gallipoli (LE), l’11 agosto a Nuvole, Chitarre e Note a Carovilli (IS), il 13 agosto a Kulturfestivalen a Stoccolma, il 16 agosto a Woodstock Beach Festival a Marina di Ravenna (RA), il 4 settembre a DumBO Summertime a Bologna.