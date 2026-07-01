Imprese, Lucini (Generali): “Cresce un welfare sempre più integrato nella strategia d’impresa”

(Adnkronos) – “Dieci anni di Welfare Index Pmi raccontano una trasformazione ormai matura del welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane”. Lo ha affermato Barbara Lucini, Responsabile Country Sustainability & Social Responsibility di Generali Italia, a margine della presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi 2026, promossa da Generali a Palazzo della Cancelleria a Roma. “Il dato che colpisce maggiormente è la crescita della qualità del welfare. La quota delle imprese con un livello alto o molto alto è più che triplicata dall’avvio dell’iniziativa e oggi raggiunge circa il 34%. Si tratta di aziende che non si limitano a introdurre singole iniziative, ma inseriscono il welfare nella strategia complessiva dell’impresa”, ha spiegato.

Secondo Lucini, il welfare maturo supera la funzione di integrazione del reddito. “Quando è sviluppato in modo strutturato diventa parte dell’insieme delle politiche sociali dell’azienda, rivolte non solo ai dipendenti ma anche alle loro famiglie e alle comunità”. La responsabile Sustainability & Social Responsibility di Generali Italia ha evidenziato l’evoluzione degli strumenti adottati dalle imprese. “Assistiamo a una crescita dei percorsi di sanità integrativa, della prevenzione, dei servizi alla persona, della flessibilità organizzativa e del sostegno ai caregiver. Il welfare accompagna le persone durante tutto l’arco della vita lavorativa, adattandosi ai bisogni che cambiano nel tempo”.

Lucini ha infine sottolineato il crescente coinvolgimento dei lavoratori. “Oggi i dipendenti apprezzano e utilizzano molto di più i servizi di welfare perché sono costruiti insieme a loro. Le imprese che sanno progettare un’offerta strutturata, dotarsi delle competenze necessarie e comunicare efficacemente le iniziative sono quelle che riescono a rispondere meglio ai bisogni reali e a generare un impatto sociale significativo”.