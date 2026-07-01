Infanzia, Venturini: “Partnership tra imprese e sociale fondamentale per il territorio”

(Adnkronos) – “Collaborazioni come quella tra Save the Children e Ovs sono molto importanti perché tengono insieme le aziende del territorio, che scelgono di sostenere progetti sociali, e realtà nazionali che hanno grande competenza su questi temi e operano in contesti urbani alle volte difficili”. Lo ha detto il sindaco di Venezia, Simone Venturini, durante la visita al Punto Luce di Marghera, il presidio educativo gratuito di Save the Children attivo nel quartiere veneziano dal 2016. La visita celebra una collaborazione che da oltre quindici anni vede OVS, insieme ai suoi dipendenti e clienti, al fianco di Save the Children a sostegno dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Al Punto Luce di Marghera sono particolarmente legato perché rappresenta una delle prime azioni che abbiamo messo in campo quando ero assessore al Sociale, ormai nove anni fa, dando avvio a questa collaborazione. Per me non è una delle tante iniziative, ma un progetto molto importante che mi ricorda il percorso fatto in tutti questi anni”. Venturini ha infine sottolineato la crescita del progetto e il coinvolgimento della comunità. “I numeri sono cresciuti nel tempo e questo significa che c’è bisogno, che c’è molta partecipazione e che il servizio funziona. Oggi gli spazi sono ancora più belli perché tanti bambini e ragazzi li hanno arricchiti con quadri e iniziative artistiche. Sono luoghi sempre più belli e sempre più partecipati”.