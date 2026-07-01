Mondiali, oggi Stati Uniti-Bosnia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Gli Stati Uniti tornano in campo ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, mercoledì 1 luglio, e domani, giovedì 2, la Nazionale americana sfida la Bosnia – in diretta tv e streaming – nei sedicesimi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La vincente della sfida affronterà agli ottavi una tra Belgio e Senegal.

La sfida tra Stati Uniti e Bosnia è in programma giovedì 2 luglio alle 2 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Stati Uniti (4-3-3): Freese; Dest, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie, Reyna; Weah, Balogun, Pulisic. Ct. Pochettino.

Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Memic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Ct. Barbarez

Stati Uniti-Bosnia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.