Rai, La Russa: avevo proposto mediazione, non ho avuto risposta

Roma, 2 lug. (askanews) – “Come si risolverà il caso della vigilanza Rai? Si sono dimessi tutti i commissari, che credo peraltro restino in carica fino alle nuove nomine, ma questo è solo un fatto formale e quindi aspetterò che, naturalmente insieme al presidente della Camera, si invitino i gruppi a darci i nomi per i nuovi componenti e dopodiché si procederà con quanto è previsto dal regolamento, cioè alla nomina di un nuovo presidente e quant’altro”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa al suo arrivo al tradizionale ricevimento a Villa Taverna, a Roma.

“Se c’è un vulnus politico da risolvere? Sì, io per la verità ho tentato una mediazione già qualche mese fa ma sto ancora aspettando una risposta, soprattutto da parte dell’opposizione – ricorda – perché la mia proposta di mediazione, per carità può non essere gradita, era abbastanza semplice. Il problema è la presidenza della Rai e l’opposizione ha chiesto che ci fosse un presidente di garanzia? Io ho detto all’opposizione di predisporre tutta una serie di nomi di garanzia da sottoporre alla maggioranza, perché se è di garanzia devono mettersi d’accordo sul nome, e se lo trovano – e secondo me è facile con la maggioranza che ha detto che era disponibile – a quel punto lo si nomina nel Consiglio di amministrazione, lo si elegge presidente se c’è l’accordo. Al posto di chi? Di uno della parte che l’ha proposto, cioè dell’opposizione. Ce ne sono due dell’opposizione in Cda, se vogliono un presidente di garanzia visto che non hanno trovato un accordo la mia proposta era scegliete insieme uno di garanzia proposto dall’opposizione al posto di uno dell’opposizione”.

“È chiaro che così si otterrebbe un presidente di garanzia e all’interno del consiglio d’amministrazione gli equilibri non sarebbero spostati numericamente – sottolinea La Russa – Però non lo so, sembra che oggi come oggi le mediazioni siano difficili. Non ho mai avuto una risposta per cui sono rimasto abbastanza sorpreso della impossibilità tra maggioranza e opposizione di trovare un’intesa e ancora più sorpreso di pensare che la soluzione possa venire ‘sic et simpliciter’ con le dimissioni generalizzate se tutti non ci mettono la buona volontà”.