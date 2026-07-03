Dal 10 al 12 luglio torna il Festival dell’Argentario

Roma, 3 lug. (askanews) – E’ tutto pronto per la terza edizione del Festival dell’Argentario, in programma a Porto Santo Stefano da venerdì 10 a domenica 12 luglio. Promosso dal Comune di Monte Argentario, fortemente voluto dal Sindaco Arturo Cerulli e grazie all’impegno dell’Assessora al Turismo, Cultura e Commercio Chiara Orsini, il Festival torna con tre serate dedicate a cultura, spettacolo e grande musica. A fare gli onori di casa sarà ancora una volta Gigi Marzullo, che accoglierà gli ospiti sul palco di Piazzale dei Rioni.

Venerdì 10 luglio il Festival si aprirà con “Tu vuo’ fa’ l’americano”, spettacolo teatrale e musicale scritto da Massimo Cinque, diretto da Marcello Cirillo, con gli arrangiamenti e la direzione musicale del Maestro Demo Morselli e la voce narrante di Barbara De Rossi. Un racconto in musica dedicato ai milioni di emigranti italiani partiti tra i primi del Novecento e gli anni Sessanta alla ricerca dell’American Dream.

Sabato 11 luglio sarà protagonista la prima edizione del Premio “Brando Giordani”, dedicato al grande dirigente Rai, giornalista, regista, autore e sceneggiatore italiano. I vincitori scelti dalla giuria composta da Claudio Nicola, Paolo De Andreis, Martina Ilari e Gigi Marzullo sono Mara Venier, Alberto Matano e Giovanna Botteri, premiati per il loro straordinario contributo al mondo della televisione e dell’informazione. La serata sarà condotta da Gigi Marzullo e da Valentina Bisti, giornalista del Tg1, con la partecipazione del Maestro Stefano Magnanensi e della sua band, storica formazione musicale di Domenica In.

Gran finale domenica 12 luglio con uno dei cantautori più amati e celebrati dal pubblico, Riccardo Cocciante sarà protagonista di un viaggio tra i più grandi successi della sua carriera, da Bella senz’anima a Celeste nostalgia, da Margherita a Se stiamo insieme. Come da tradizione del Festival, la musica si alternerà al racconto: Gigi Marzullo dialogherà con l’artista ripercorrendone la vita e il percorso umano e musicale. Tre serate, un palcoscenico affacciato sul mare e un programma che conferma il Festival dell’Argentario come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate toscana.