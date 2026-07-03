Formula1, Vasseur: “Hamilton in Ferrari anche nel 2027”

Roma, 3 lug. (askanews) – Lewis Hamilton continuerà a vestire i colori della Ferrari anche nel 2027. La conferma arriva direttamente dal team principal della Scuderia, Fred Vasseur, che in un’intervista al Corriere della Sera ribadisce la fiducia del Cavallino nel sette volte campione del mondo e nel progetto avviato insieme.

“Lo abbiamo ingaggiato per l’esperienza che portava con sé. Posso confermare che Lewis Hamilton sarà un pilota Ferrari nel 2027”, afferma Vasseur, mettendo così fine a ogni ipotesi su un possibile addio anticipato del britannico.

Il manager francese torna anche sulle difficoltà incontrate da Hamilton nella fase iniziale della sua avventura a Maranello, ammettendo di aver sottovalutato la complessità del cambiamento. “L’anno scorso ho sottovalutato la portata del passaggio dalla Mercedes alla Ferrari: per lui era tutto nuovo. Lewis non è uno di quei piloti che cambiano squadra ogni due o tre anni, come Carlos Sainz”, spiega.

Secondo Vasseur, il processo di adattamento è ormai completato e il pilota britannico rappresenta oggi un punto di riferimento all’interno della squadra. “Oggi conosce gli strumenti, le persone e il nostro approccio. Grazie ai suoi risultati ha intrapreso un percorso positivo. Questo è il ruolo di ogni pilota; anche Charles Leclerc sprona la squadra ogni giorno”, sottolinea il team principal.

Le dichiarazioni di Vasseur confermano quanto lo stesso Hamilton aveva già lasciato intendere nelle scorse settimane durante il Gran Premio del Canada, quando aveva respinto le voci su un possibile ritiro: “In molti stanno cercando di farmi ritirare, ma resto qui… dovete abituarvi”. La Ferrari, dunque, conferma la volontà di proseguire il proprio progetto tecnico facendo affidamento sull’esperienza del britannico e sul tandem formato con Charles Leclerc.